A spasso sul ponte San Carlo: ecco 27 multe

di Sara Ferreri

Continuano i furbetti del ponte San Carlo: 27 le multe comminate solo dalla polizia locale, da quando il ponte è stato chiuso. Le sanzioni ammontano a 87 euro ciascuna. Le violazioni si registrano soprattutto, ma non solo, la mattina presto e dal tardo pomeriggio. Anche ieri mattina, approfittando dell’assenza di controlli, erano in diversi a transitare sopra la struttura che a breve sarà demolita. A controllare gli accessi anche le altre forze dell’ordine. Sarà così fino alla fine di ottobre quando il ponte sarà ‘sigillato’ e chiuso anche per le ambulanze. Mentre le ruspe lavorano sulle sponde e il letto del fiume Esino per spostare i sottoservizi e i residenti temono ritardi sui lavori di demolizione e ricostruzione del ponte il sindaco Lorenzo Fiordelmondo rassicura: "Salvo diverse indicazioni, per ora il termine che abbiamo avuto per procedere con lo sbarramento totale del ponte è fine ottobre. Di lì inizieranno le operazioni di abbattimento del vecchio ponte. Sbarramento totale – specifica il primo cittadino – significa che non potranno più passare nemmeno i mezzi di soccorso". Dunque dalla fine di ottobre si dovrebbe partire con la demolizione meccanica del ponte San Carlo, operazione che richiederà circa un mese di tempo al termine della quale, presumibilmente a dicembre si potrà procedere con il posizionamento delle nuove strutture. I lavori di spostamento dei sottoservizi nell’alveo del fiume Esino sono partiti a luglio. Un intervento complesso che prevede la relazione tra diverse ditte e attività. "Sarà – aveva spiegato l’assessore Valeria Melappioni – una demolizione graduale, da metà ottobre, della vecchia struttura e dei piloni con contestuale inserimento delle nuove parti (quattro piloni al posto degli attuali dieci, ndr)". La chiusura del cantiere è prevista per settembre prossimo. Intanto dall’opposizione il consigliere Antonio Grassetti e Chiara Cercaci (Fratelli d’Italia) pensano ai residenti che stanno pagando già pesanti disagi per la chiusura: "Finché il ponte non sarà abbattuto, perché non autorizzare il transito esclusivamente ai residenti dei quartieri Minonna, Mazzangrugno e Castelrosino, utilizzando controlli e telecamere come avviene per la zona pedonale al centro?", chiedono. E poi ancora: "È previsto un controllo permanente per verificare la costanza e la continuità delle opere in corso, ai fini del rispetto dei tempi realizzativi dell’opera (giorni 400 naturali e consecutivi), al fine di assicurarsi puntualità nella consegna?".