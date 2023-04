A spasso tra i musei e le grandi mostre

Musei aperti e grandi mostre per il lungo weekend Pasquale. Palazzo del Duca, aperto anche nelle giornate di Pasqua e Pasquetta ospita al primo piano la collezione permanete "Il realismo magico di Mario Giacomelli", una raccolta delle sue opere più iconiche per rendere omaggio a uno dei più grandi artisti senigalliesi. Nelle sale adiacenti sarà possibile visitare "Sounds of silence", la prima mostra personale, in Italia, della fotografa americana Sue Park. A Palazzetto Baviera, sono visitabili le stanze del piano nobilie con lo straordinario ciclo a stucco del plasticatore urbinate Federico Brandani. Sullo stesso piano, fino alla fine del mese, è ancora visitabile la mostra di dipinti astratti del Maestro Pablo T, mentre a piano terra, sono state allestite le opere di Eugenio Miccini provenienti dalle collezioni del Musinf. Da giovedì a lunedì Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera saranno aperti dalle 15 alle 20. Sempre sulla stessa piazza, nelle sale espositive della Rocca Roveresca è possibile visitare "Chi ha paura del proprio riflesso? Una giornata nella vita di Charles Baudelaire" curata da Serge Plantureux. La Rocca è aperta dalle 8.30 fino alle 19.30. La Pinacoteca Diocesana, in cui oltre alla collezione sarà possibile visitare la splendida pala di Pietro Perugino sarà aperta dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.