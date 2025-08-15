A spasso tra musei e luoghi d’arte. Ecco il Ferragosto nelle città

Non per tutti Ferragosto significa mare o montagna. In tanti restano in città, magari approfittandone per arricchirsi culturalmente. Le occasioni non mancano, a partire da Ancona, dove oggi e domani pomeriggio si potrà visitare l’Anfiteatro romano (prenotazioni 071202602), con partenza dal vicino Museo Archeologico, anch’esso visitabile oggi (ore 14 – 19.30) e domani (ore 8.30-19.30). Oggi si potrà anche partecipare alla visita gratuita "Scrigni sacri", breve tour die chiese, piazze e edifici del centro storico, con appuntamento alle ore 15 davanti alla chiesa di Santa Maria della Piazza. Il Museo Omero sarà aperto oggi con orario straordinario (10 - 13: e 17 – 20), con le sue sale di scultura, architettura e design e con la mostra-installazione ‘L’ombra vede’ di Enzo Cucchi. Alla Mole Vanvitelliana è visitabile anche la mostra fotografica ‘Cutini. Canto delle stagioni’, aperta dalle ore 17 alle 21.

A Senigallia sarà visitabile durante l’intero weekend la Rocca Roveresca, che ospita la mostra ‘La forma dell’oro. Storie di gioielli dall’Italia antica’. Orario: 8.30 - 19-30. Ma a disposizione dei visitatori c’è l’intero circuito museale cittadino. Da non perdere a Palazzo del Duca la mostra ‘Il realismo magico di Mario Giacomelli’.

Per chi sceglie Jesi come meta oggi sono tre le possibilità. Sono aperti i Musei Civici di Palazzo Pianetti (orario: 10 – 19), il Museo Diocesano a Palazzo Ripanti Nuovo, in piazza Federico II (orario 9.30 – 13.30) e il Museo Federico II Stupor Mundi a Palazzo Ghislieri, sempre in piazza Federico II (ore 10 – 20).

Ricca l’offerta di Fabriano, dove oggi tutti i musei saranno visitabili con aperture straordinarie. Vedi il Museo della Carta e della filigrana, aperto dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 18. La Pinacoteca Molajoli lo sarà dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Stesso orario per il Museo Guelfo e Oratorio della Carità. Il Museo della stampa, invece, sarà aperto dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, l’Oratorio del Gonfalone dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.

A Sassoferrato da oggi a domenica (ore 16.30 – 19.30) si potrà visitare Palazzo degli Scalzi, con il Festival della fotografia contemporanea. Previste visite libere alla Rocca di Albornoz e al Parco archeologico di Sentinum. Facile prevedere il pienone alle Grotte di Frasassi, dove l’anno scorso in due giorni furono staccati per Ferragosto più di 9mila biglietti.