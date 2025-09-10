A Tavernelle l’addio a Pallì sulle note di "Bella Ciao"

Cantando "Bella ciao", una folla di centinaia di persone di tutte le età, parenti, amici, conoscenti, comunisti, anarchici, compagni della sinistra e scout, ha celebrato ieri, alla Sala del Commiato del Cimitero di Tavernelle, le esequie di Paolo Tomassoni. Lo storico militante del Partito Comunista Italiano e bancarellaro, morto sabato all’età di settantré anni, era popolarissimo non solo ad Ancona ma anche in Portogallo.

Alla festa del Partito Comunista Portoghese, svoltasi nello scorso fine settimana e dedicata quest’anno proprio alla memoria di Tomassoni, le persone cercavano allo stand della delegazione italiana l’attivista anconetano. La Sala del Commiato non poteva contenere tutta la massa accorsa per rendere omaggio al feretro, stringendosi accanto alla compagna Loretta Boni, ai figli Franco, Lara, ai parenti e agli amici più stretti, ai compagni di partito e a chi ha condiviso con lui la cucina nei campi scout, pertanto si è riversata anche all’esterno.

Tutti concordi nel ricordare lo sfaccettato carattere di Pallì, tranne sul fatto che quel rito funebre segnasse una fine: Tomassoni, è stato detto, ha sempre sventolato la bandiera rossa e la sua memoria resterà ogni volta che si ripeterà quel gesto. Nell’antica Roma le famiglie patrizie portavano in processione, durante le exsequiae, la maschera del defunto e ne ricordavano le gesta con la laudatio funebris: le effigi di Tomassoni, invece, erano una piccola foto e un grande dipinto di Chiara Graziosi, con il volto del compianto sullo sfondo di una bandiera comunista; le sue gesta, oltre alle manifestazioni e alle discussioni politiche, soprattutto atti di umanità, da "guerriero senza patria e senza spada", come quello cantato da Pierangelo Bertoli in "A muso duro", le cui note, mentre sventolava la bandiera comunista, hanno accompagnato l’estremo saluto a questo nobile del popolo.