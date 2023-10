A Terni per riprendere la corsa

Due vittorie consecutive e quattro pareggi di fila. Unica squadra ancora imbattuta, ma con tre partite in meno (martedì il primo recupero, in casa con il Modena), il Brescia riparte dalla trasferta di Terni. Alle 14 nuovo prova della verità per una squadra reduce dal derby con la Feralpisalò giocato molto male nel primo tempo e decisamente bene nella ripresa. Quale è il vero Brescia? La sosta può aver aiutato Gastaldello a trovare la chiave giusta. "Le partite durano 95’ - dice l’allenatore biancoazzurro - e bisogna crederci sempre. Con la FeralpiSalò potevamo anche pareggiare prima. Ho visto un Brescia che ha rischiato, che si giocava dietro gli uno contro uno, questo deve succedere per far gol prima noi. Con equilibrio, senza andare allo sbaraglio, ma per vincere le partite e sbloccare il risultato. Non vedo un problema però, ma una mentalità da costruire. Siamo in costruzione e da questo punto di vista siamo ancora al 50%". "Tante volte mi stupiscono i ragazzi durante la settimana: chiedo cose al video e me le fanno vedere subito in allenamento. Significa - continua Gastaldello - che sanno fare le cose, devono togliersi certi freni e io sono qui per aiutarli". Cistana e Fares non sono riusciti a recuperare: al loro posto Adorni e Huard al debutto da titolari in questa stagione. Ndoj, partito titolare nel derby e protagonista di una gara deludente, non è stato convocato per scelta tecnica. In attacco probabila la novità delle due torri Borrelli-Moncini, con Bianchi inizialmente in panchina.

Brescia 3-5-2: Lezzerini; Papetti, Adorni, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Paghera, Bjarnason, Huard; Borrelli, Moncini. Cristiano Tognoli