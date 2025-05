A Torrette un macchinario per rilevare tutti i tumori della pelle

È disponibile nella Clinica di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche, diretta dalla prof. Oriana Simonetti, il Total Body Mapping (Tbm), una strumentazione innovativa in grado di migliorare la tempistica e l’accuratezza delle diagnosi sul fronte delle neoplasie della pelle in modo particolare del melanoma, una delle forme tumorali più che insorge soprattutto in età avanzata e tra le più comuni nei giovani adulti. Il macchinario è stato acquisito dall’unità operativa, uno dei pochissimi attivi nel territorio regionale delle Marche. La possibilità di poter contare sul Tbm, è stata dettata dall’esigenza, sempre più crescente, di dare risposte a casi clinici legati ai tumori della pelle e allo stesso tempo di monitorare, in modo continuativo e approfondito, i pazienti a rischio; in particolare, quelli che presentano lesioni neviche multiple (i nei, lesioni pigmentate causate dall’insorgere di melanociti) o pazienti sottoposti a terapie immunosoppressive per prevenire o ridurre il rigetto o trattare malattie autoimmuni. Si tratta di un strumento quasi unico nelle Marche che consente l’acquisizione automatica di tutte le lesioni pigmentate e non, presenti sul corpo del paziente. Grazie a una fotocamera ad alta definizione (HD), in pochi minuti il Total Body Mapping (appunto mappatura corporea totale) consente di fotografare ogni lesione con la massima accuratezza possibile consentendo una mappatura completa dell’intera superficie cutanea. Uno strumento importante perchè consentirà, attraverso le visite di follow up personalizzate, in base alla storia clinica del paziente, di individuare velocemente lesioni di recente insorgenza o lesioni che si sono modificate nel tempo. "Questa originale e potente strumentazione rappresenta un passo avanti nella prevenzione - spiega Simonetti - e un precoce intervento terapeutico, paradigma fondante degli obiettivi e della attività della Clinica di Dermatologia di Torrette. Il fine principale resta la salute dei nostri pazienti".