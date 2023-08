A tutto gas con la pistola, ma senza patente

Prima a zig zag in maniera scriteriata e irresponsabile con lo scooter, nel traffico di metà mattina lungo la Flaminia.

Dunque fermato e trovato senza assicurazione, né revisione, ma soprattutto senza aver mai conseguito la patente.

C’è di più, però: nel vano portaoggetti deteneva anche una pistola a gas. Non certo un dettaglio. Piuttosto un altro dei motivi per i quali la giornata di 20enne anconetano, ieri, è cominciata malissimo tra denunce e una multa per oltre mille euro, dopo l’inseguimento da film compiuto della polizia locale.

Al giovane era stato imposto l’alt all’altezza della stazione ferroviaria. Alt ovviamente ignorato dal centauro che, assieme al passeggero posizionato nella seduta posteriore rispetto alla sua, ha pensato bene di sfrecciare via a tutta velocità nel tentativo di seminare la pattuglia. E così si è lanciato tra le auto, sorpassandole in modo azzardato e decisamente pericoloso, appunto provando a liberarsi degli uomini guidati dal comandante Luciano Loccioni.

Non ci è riuscito, perché dopo una fuga di un paio di chilometri è stato bloccato all’altezza di Palombina Vecchia e lì gli agenti hanno presentato il conto. Un conto salatissimo per ‘colazione’: 1.248 euro per guida pericolosa, sorpassi azzardati, motociclo non assicurato e non revisionato.

La pistola a gas rinvenuta nello scooter, peraltro pronta all’uso, è stata sequestrata come il motorino ed ha provocato al 20enne anche una denuncia per porto abusivo di strumenti atti a offendere, che si aggiunge a quella per guida senza patente. Non si tratta dell’unico intervento rilevante compiuto negli ultimi giorni dagli operatori del Comando di Palazzo Bianchi. Proprio ieri, infatti, è arrivata notizia che la polizia locale ha accertato la posizione di un cittadino albanese che, a marzo scorso, era stato fermato da una pattuglia a bordo di una Porsche Cayenne non in regola con le norme comunitarie. L’uomo ha dovuto pagare la cifra monstre di 28mila euro di sanzioni per rientrarne in possesso.

Il veicolo di lusso è risultato intestato ad un’impresa della Svizzera, ma era nella disponibilità dell’albanese, residente in Italia, per questo il mezzo non era regola in materia di contrabbando e di pagamento delle tasse di importazione.

Era stato fermato alcuni mesi fa, vero, ma intanto la giustizia ha fatto il suo corso a fronte dei naturali controlli di natura amministrativa. La multa che dovrà pagare quell’uomo, euro più, euro meno, equivale a oltre un terzo del costo totale della macchina.

Giacomo Giampieri