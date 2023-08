A tutto Verdicchio Disco sotto le stelle

Entra nel vivo stasera la festa del Verdicchio nel borgo di Staffolo con la sua carica di iniziative, degustazioni, piatti tipici e concerti. Stasera l’apertura di stand gastronomici, cantine e mercatini alle 17 per le vie del centro storico, alle 18 in piazza Leopardi la degustazione guidata dei sommelier Fisar, alle 19 in piazzale dei Martiri live music con i Minimed e alle 22, gran concerto della cover band di Vasco Rossi "Le Bollicine" in piazzale dei Martiri (ingresso 5 euro con consumazione inclusa). Alle 23.30, in borgo San Sebastiano, discoteca sotto le stelle con Provenzano Dj e Aidem dj. Giornata di chiusura domani. Alle 9.30, la "Verdicchio bike kid’s", gioco promozionale del ciclismo per bambini dai 5 ai 12 anni e il "Verdicchio Quad Festival". Poi, si pranza negli stand gastronomici e a seguire, alle 17, in piazzale dei Martiri, il Palio della pigiatura allietata dall’esibizione del gruppo folk Colle del Verdicchio. Alle 18.30, l’orchestra spettacolo di Leo Baracca, poi alle 22.30 spettacolo pirotecnico e la musica mixata da Aidem dj (dalle 23,30). Un’altra serata sotto le stelle all’insegna della musica del buon cibo e dello stare insieme con in mano un calice del re dei bianchi: il Verdicchio.

Sara Ferreri