A UlisseFest il viaggio di Maurizio De Giovanni

A UlisseFest – La festa del viaggio di Lonely Planet, le emozioni si faranno musica con Passione, lo spettacolo che ha per protagonista Maurizio de Giovanni in questa anteprima di UlisseFest. Lo scrittore napoletano, tra i più amati del panorama letterario italiano, salirà sul palco dell’Auditorium della Mole Vanvitelliana venerdì 13 giugno, con un’opera originale che unisce narrazione, musica dal vivo e identità culturale.

Passione è un itinerario nella storia della canzone napoletana, nelle vite dei suoi autori, nei sentimenti che hanno nutrito la loro poetica e che, intrecciandosi con le note, hanno dato vita a melodie entrate nel cuore delle persone. È un omaggio alla Napoli creativa, malinconica e orgogliosa, che attraverso la musica ha saputo raccontarsi al mondo con autenticità e bellezza. Maurizio de Giovanni accompagnerà il pubblico in questo percorso con la sua voce calda e coinvolgente, mescolando racconti, riflessioni e storie personali in un flusso narrativo capace di emozionare e far riflettere.

Scritto e interpretato da Maurizio de Giovanni, arricchito dalle note di Marco Zurzolo, accompagnato dal talento di Umberto Lepore e Carlo Fimiani, e illuminato dalla voce di Marianita Carfora, “Passione” è un viaggio nella nostra memoria collettiva. Uno spettacolo di grande forza poetica ed emotiva.

I dettagli dell’evento: venerdì 13 giugno 2025 ore 21, Auditorium della Mole Vanvitelliana, prezzo del biglietto 10 euro più diritti di prevendita. Biglietti disponibili su Vivaticket.