A un anno dall’alluvione. Ecco i ristori alle famiglie

A distanza di poco più di un anno iniziano ad arrivare i primi ristori a favore delle famiglie e delle imprese alluvionate del territorio anconetano. Pronti i soldi per il maltempo che ha colpito Ancona e i comuni limitrofi la notte del 18 settembre del 2024: 5mila euro per le famiglie e 20mila per le imprese.

La struttura commissariale della Regione ha messo in campo una prima tranche di aiuti che supera i 600mila euro e dopo la raccolta delle documentazioni fornite dai privati è stata in grado, per ora, di soddisfare poco meno della metà dei fascicoli inviati. Stiamo parlando di 25 richieste su una sessantina di candidature inviate seguendo i criteri indicati proprio dalla Regione e, a cascata, dagli altri enti. Le risorse, infatti, passano dai comuni (come successo per i Cas, i contributi di autonoma sistemazione, a favore dei terremotati) che provvedono all’erogazione dei ristori.

La formula scelta è la stessa applicata per la drammatica alluvione del settembre 2022 lungo la valle del Misa, nel senigalliese, ossia 5mila euro di sostegno economico alle famiglie e 20mila alle imprese.

Un segnale importante, ma ovviamente poca cosa rispetto alle perdite provocate dai danni di quella bomba d’acqua che ha messo in ginocchio parte della popolazione in almeno una mezza dozzina di comuni, da Ancona a Osimo fino a Falconara, Numana e altri ancora.

Oltre alle 25 domande che presto riceveranno i ristori, in quanto hanno presentato documenti in regola, ce ne sono altre che vanno aggiornate. Si tratta per la totalità dei casi di famiglie private che hanno subìto danni alle abitazioni e ad altri beni. L’elenco verrà aggiornato in futuro.