A14, detenuto si lancia dall’auto in corsa durante il trasferimento

Si butta da un’automobile in corsa e lungo l’autostrada A14, tra i caselli di Ancona Nord e Ancona Sud. E’ successo ieri pomeriggio, ad un detenuto che si trovava a bordo di una vettura della polizia per un trasferimento. Attorno alle 18 il passeggero, un tunisino di 29 anni, avrebbe cercato di fuggire dall’auto di servizio che lo stava portando da Piacenza a Potenza, per un provvedimento di estradizione. Lo straniero, approfittando di un momento di distrazione del personale di scorta, avrebbe aperto lo sportello per buttarsi fuori, lungo la strada. Non è chiaro se la vettura fosse appena partita dopo una sosta. Il 29enne però è finito a terra, rotolando per diversi metri. La sua presenza improvvisa sull’asfalto ha portato gli altri automobilisti a rallentare, cambiando corsia di marcia. Un veicolo lo avrebbe anche investito. La polizia si è fermata e ha prestato le prime cure al detenuto che ha riportato diverse fratture. E’ stato chiamato il 112 e sul posto è arrivata l’automedica di Falconara. Il detenuto è stato caricato a bordo di una ambulanza con un codice di massima gravità e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. I medici lo hanno sottoposto ad un Tac per vedere la gravità delle lesioni. Ieri sera gli accertamenti erano ancora in corso. Non si conoscono i motivi per cui è stato estradato e doveva arrivare fino in Basilicata dall’Emilia Romagna.