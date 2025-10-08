A2 maschile, esordio deludente per Macerata

Esordio amaro per l’ATM Macerata nel campionato di Serie A2 maschile. I padroni di casa si sono dovuti arrendere al TC Bisenzio di Prato con il punteggio di 4-2. Il format prevede quattro singolari e due doppi. Nei singolari il Bisenzio ha portato a casa tre vittorie: Campana ha piegato Mazzola in due set tirati (7-6, 6-4), mentre Lopez Morillo ha avuto la meglio su Cukierman. Il match più combattuto è stato quello di Tommaso Compagnucci contro Pieri. Il maceratese ha dominato il primo set per 6-3, ma nel secondo ha ceduto 5-7. Al terzo, dopo una battaglia di oltre due ore e mezza, ha dovuto arrendersi 1-6. L’unico successo nei singolari porta la firma di Nicolas Compagnucci, che ha superato Callipo con un convincente 7-6, 6-2. Nei doppi, lo stesso Nicolas Compagnucci in coppia con Sada, ha conquistato un bel 6-4, 6-2 contro il duo Bonechi/Mesaglio, mentre Acquaroli e Lamberti si sono dovuti arrendere 1-6 nel set decisivo alla coppia Pieri/Lopez Morillo. Andrea Bolognesi, presidente della FITP Marche, ha sottolineato: "l’ATM in A2 è il fiore all’occhiello del movimento regionale".

Il presidente dell’ATM Macerata, Fabiano Tombolini, ha ricordato i recenti traguardi del circolo: "questo campionato arriva dopo successi importanti: la promozione in B1 della squadra femminile e lo straordinario secondo posto della under 12 maschile. Le partite della A2 saranno trasmesse in live streaming". La rosa completa dell’ATM comprende Mohamed Aziz Dougaz, Nicolas Alvarez Varona, Alejandro Marti Pujolras, Tommaso Compagnucci, Jiri Vesely, Filippo Mazzola, Stefanos Sakellaridis, Daniel Max Cukierman, Gianluca Acquaroli, Iacopo Maria Sada, Nicolas Compagnucci, Edoardo Lamberti, Francesco Raparo, Federico Massei, Giacomo Birrozzi e Matteo Chiariotti.