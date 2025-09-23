Aba parla con gli occhi. La Sla dopo il Covid: "Chi vincerà in Regione finanzi la ricerca"

La bellezza di Aba Mazzarini è qualcosa che ha a che fare con l’anima, è una luce che viene da dentro e niente la può scalfire. Oggi Aba, che vive a Jesi, compie 53 anni, negli ultimi tre ha visto il suo corpo lentamente disfarsi per colpa della Sla, una delle malattie più crudeli che ci siano. La vuole raccontare la sua storia, proprio questa settimana che porta al voto per la Regione, vuole dire a tutti, candidati, politici, a chiunque possa fare qualcosa che c’è da sostenere la ricerca contro la Sla, c’è da supportare la vita delle persone che dopo una diagnosi così finisce travolta in ogni suo angolo. Aba parla con gli occhi, l’intelligenza artificiale in questo ambito è una benedizione, si nutre con un sondino, respira con una macchina, sorride però grazie all’amore, immenso, della famiglia, delle sue amiche di sempre, del marito amatissimo, dei figli Maria e Matteo: "Tutto è cominciato nel 2021, racconta Aba, ero insegnante di scuola primaria, amavo la mia vita, la mia voce, i miei gesti. Ho avuto il Covid e poi non sono più riuscita a riprendermi, ero stanchissima, avevo male ad una gamba, è cominciato il pellegrinaggio per ospedali e centri specializzati".

La diagnosi, la peggiore, è arrivata nel maggio del 2022, nel giro di due anni tutto è precipitato: "All’inizio ho pensato che avrei voluto mettere fine alla mia sofferenza, mi sono informata sulle disposizioni finali, ho provato a capire. Poi ho sentito che io voglio restare, con i miei figli, tutto il tempo che posso. La cosa peggiore che è successa è stato perdere la voce, non avrei più potuto chiamarli, non avrebbero più sentito da me il loro nome con tutto l’amore che posso. Questo è stato difficile, poi abbiamo trovato una strategia anche in questo e oggi il computer mi aiuta". Oggi è possibile donare la propria voce per l’intelligenza artificiale al servizio delle persone con malattie neurodegenerative, significa moltiplicare le parole per restituirle a chi non ne ha più. I genitori di Aba hanno lasciato tutto e la assistono, ha una persona per le necessità sanitarie, il marito è con lei in ogni momento libero dal lavoro, l’organizzazione è faticosissima, immensa, bella perché piena di amore. Poi ci sono le amiche dell’università che le stanno organizzando la festa per il compleanno, sabato la porteranno in spiaggia a Marina di Montemarciano, per una cena speciale, anche se questo significa chiamare un’ambulanza, avere un sollevatore, portarsi tutti gli strumenti di cui non può fare a meno e una persona in grado di intervenire per ogni emergenza.

Ogni cosa, per Aba e la sua famiglia, è una conquista quotidiana, lei però non si arrende, ha sempre le unghie curate, i capelli sistemati, un filo di trucco e il sorriso più bello che c’è: "Credo che ci sia poca consapevolezza intorno a questa malattia, alle malattie neurologiche degenerative in generale. Vorrei che si parlasse di questo, del centro NeMo a Torrette, che è una vera eccellenza e che mi segue da molto tempo. Sono stata anche a Modena per una sperimentazione, ho subito molti ricoveri, ho cercato di arrestare l’inevitabile che però è arrivato e oggi mi blocca qui ma non ferma i miei pensieri. Voglio che la mia storia arrivi a tutti quelli che si candidano a guidare la Regione, a tutti quelli che possono fare qualcosa per finanziare la ricerca, per trovare soluzioni per chi è già malato, per capire come poter arrivare un giorno ad una possibile cura". Aba intanto continua a sorridere, è arrivato un altro compleanno e l’unico dono che chiede è che la politica faccia attenzione, prima di ogni campagna elettorale c’è la vita delle persone ed è tempo di farsi carico di tutto il dolore che c’è.

Angelica Malvatani