Abbandona i rifiuti: scoperto il "furbetto"

Tavolo, mobile, passeggino, una tavola e pure un estintore: un residente allerta la polizia locale che interviene trova il furbetto dei rifiuti. A renderlo noto è l’assessore all’ambiente Alessandro Tesei che lancia in rete la foto dell’inciviltà: "Un residente di via Pieralisi ci ha segnalato l’altro ieri (lunedì, ndr) questo abbandono indiscriminato di mobili. Ieri sera, grazie all’intervento della nostra polizia locale, il trasgressore è stato identificato e sanzionato. Voglio dirlo per ribadire che il servizio di raccolta di Jesi Servizi è attivo quotidianamente e prevede il ritiro presso le private abitazioni di mobili e altri ingombranti, fino a 3 per volta. Il primo è gratis, gli altri due costano 11 euro ciascuno. Detto questo – conclude l’assessore Tesei - vale davvero la pena caricarseli e abbandonarli in giro per la città?".

In città sono attive le telecamere nascoste, cosiddette fototrappole proprio per arginare questo fenomeno dell’abbandono dei rifiuti che non sembra voler andare fuori moda.

sa. fe.