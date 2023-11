Abbandonano il cane in casa: trovato morto

Coppia siciliana prende in affitto per un periodo una casa nelle colline del Verdicchio poi se ne va da quelle mura lasciando però in casa da solo il cane, un pitbull. I due trentenni si sono poi resi irreperibili, non facendosi più trovare dai proprietari di casa che a un certo punto si sono rivolti ai carabinieri della locale caserma. I militari, poco dopo aver avviato le indagini, hanno scoperto quanto incredibilmente accaduto e si sono trovati davanti uno scenario raccapricciante: il cadavere del cane morto di stenti, hanno individuato i due trentenni e li hanno denunciati. Ad avviare le indagini sono stati i carabinieri della compagnia di Fabriano i quali hanno denunciato i due trentenni, uomo e donna, nati in Sicilia, i quali per un periodo hanno dimorato a Cupramontana.

I due avevano preso una casa in affitto nella capitale del Verdicchio inizialmente versando regolarmente il dovuto ma poi sono scomparsi. Quando i proprietari si sono resi conto dell’irreperibilità della coppia, avendo lasciato loro le chiavi dell’appartamento, hanno contattato le forze dell’ordine. Sul posto si sono portati i militari della stazione di Cupramontana per accertare cosa fosse realmente accaduto. Dal sopralluogo effettuato in casa, poco dopo dai militari e dai proprietari dell’immobile è emerso che all’interno dello stabile, all’interno di un box, c’era un cane di razza pitbull ormai purtroppo privo di vita che è stato rinvenuto senza cibo e acqua. Il povero animale sarebbe stato lasciato solo da circa un mese, anche se non è possibile dire con esattezza da quanto. Da un controllo del microchip che il pitbull aveva, effettuato dal personale dell’Ast Ancona è stato poi accertato che i due erano i proprietari del cane lasciato morire di stenti.

Per questo i due siciliani che probabilmente hanno deciso di lasciare Cupramontana non avendo più interesse a starci, sono stati denunciati per uccisione e maltrattamento di animali in concorso. Una notizia che ha destato profondo sconcerto in paese per la crudeltà dimostrata da due giovani nell’abbandonare, chiuso in un box, il loro cane da solo senza cibo né acqua. Intanto proseguono costanti i controlli della compagnia fabrianese su tutto il territorio anche per stroncare sul nascere l’odioso fenomeno dei furti in casa e ai danni delle attività commerciali. La raccomandazione è sempre quella di segnalare alle forze dell’ordine ogni persona o movimento sospetto.