Abbandonano rifiuti: in due subito intercettati

Una persona aveva abbandonato in strada detriti in legno. Un’altra, invece, una batteria di un camion. Identificati, in tempo reale, gli autori di due scarichi illegali nel territorio. E sono state operazioni sinergiche, le ultime due dello scorso fine settimana.

Ovvero quelle che hanno permesso alla Polizia locale di individuare due persone che stavano disperdendo rifiuti pericolosi e ingombranti in alcune aree della città. Grazie all’ormai consolidato sistema delle telecamere di videosorveglianza, unitamente alla collaborazione dei cittadini-sentinella e degli agenti, è stato possibile infatti intervenire subito.

Il primo intervento risale a sabato pomeriggio, quando una persona di passaggio in via Saline ha segnalato la presenza di un uomo che stava scaricando materiali di scarto in legno ai bordi della strada.

La pattuglia della Polizia locale di Falconara, che si trovava in zona per il presidio di Castelferretti, è arrivata in poco tempo, mentre dalla Centrale operativa della videosorveglianza di Palazzo Bianchi è stato possibile raccogliere ulteriori elementi utili a rintracciare ed identificare con certezza l’autore dell’abbandono. Dopo la segnalazione all’autorità giudiziaria, nei suoi confronti saranno applicate le sanzioni penali recentemente inasprite che possono comportare un’ammenda fino a 18mila euro e la sospensione della patente fino a quattro mesi.

Domenica, invece, l’altro episodio a Villanova, dove un uomo aveva appena abbandonato una vecchia batteria del camion. Grazie alla segnalazione di un cittadino, è scattato il controllo degli operatori che sono arrivati praticamente in contemporanea con l’abbandono del rifiuto (speciale e pericolo). In questo caso la denuncia all’autorità giudiziaria può comportare la pena della reclusione fino a cinque anni. Il prodotto è stato recuperato dagli agenti e verrà smaltito a spese di chi lo aveva disperso sul territorio.

"È fondamentale ricordare che il comportamento di ciascuno di noi incide in modo concreto sulla tutela dell’ambiente – afferma l’assessore che ne detiene proprio la delega, Elisa Penna –. Per questo, il controllo e l’individuazione dei comportamenti scorretti, nel pieno rispetto di chi agisce in maniera virtuosa, sono strumenti essenziali per garantire il buon andamento ambientale. Desidero perciò esprimere il mio apprezzamento per il lavoro della Polizia locale che, con la consueta professionalità e disponibilità, contribuisce ogni giorno al benessere del nostro territorio". E proprio per arginare le discariche abusive, non più tardi della scorsa settimana era stata annunciata l’installazione di altre sei telecamere a Villanova, Rocca Priora, via del Fossatello e alcune zone del centro, fornite da Marche Multiservizi Falconara.