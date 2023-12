Storie a quattro zampe, abbandonata tra i rifiuti: ecco la nuova vita di Mia. "E’ un miracolo di Natale"

Senigallia (Ancona), 25 dicembre 2023 – Abbandonata da piccola, assieme ai suoi sei fratelli, in un cassonetto dell’immondizia a Catania. Dopo una prima adozione in terra sicula, il ritorno nei box del canile. Un incubo per chi, sin da cucciola, aveva già dovuto affrontare le insidie della vita. E invece, nell’arco di una settimana, è stata trasferita a Falconara, là dove l’associazione Anita Onlus dona nuova vita anche ai cani più fragili, e portata a casa da una splendida famiglia di Senigallia.

Ci sono amore, coccole e nuovi "genitori" nel futuro di Mia, finalmente baciata dalla fortuna in quello che, sì, è un vero miracolo di Natale. Che il percorso di Mia, dolce cagnetta di taglia medio-piccola, simil volpino, non fosse tutto rose e fiori lo si era capito dalla nascita. Ma evidentemente godeva di un meritato credito con la fortuna. Due anni fa, infatti, era stata recuperata da un bidone della spazzatura. Lei, bellissima e giocherellona, ha subito trovato casa, ma di recente è stata portata indietro in quella struttura catanese che l’aveva salvata. Inutile spiegare la sua sofferenza, le grida di disperazione e la speranza di qualcuno che potesse tornare a prenderla. Nessuno.

Soltanto una ragazza ha offerto stallo in una casa, perché rifiutava cibo, acqua e perfino carezze. Una soluzione temporanea, però. Prima della "chiamata" di Anita, canile d’eccellenza di Falconara. È arrivata domenica mattina, timorosa e impaurita. Una settimana fa esatta. Il pomeriggio stesso una coppia dalla Spiaggia di Velluto ha visitato il rifugio ed è rimasta folgorata da Mia. E così, in un lampo, ha scelto di adottarla. "Alla fine di un tunnel interminabile, ora c’è la luce nel futuro di questa cagnolina di due anni", raccontano le volontarie al Carlino. È stata messa alla prova, in famiglia, grazie al solito meticoloso iter di Anita. Si è trovata alla perfezione con i due gatti dei suoi padroni e, da giovedì, in quattro giorni appena, ha un nuovo tetto sicuro in cui vivere lontana dalle sofferenze, circondata da affetto e tanta tenerezza.

Ecco il vero miracolo di Natale, che fa il paio con un’altra storia tutto cuore che arriva da Falconara. Anzi, da Castelferretti. Protagonista una cucciola di un anno e nove mesi: Dalia. La sua proprietaria, per importanti problemi di famiglia, è stata costretta a partire, dovendo cedere questa meravigliosa cagnolina dalla quale mai avrebbe voluto separarsi. Nessun abbandono, insomma, in questo caso. Ma la necessità di un doloroso allontanamento. In un primo momento se ne sono occupati la signora Carolina e il suo compagno. Sono stati loro gli angeli custodi che hanno fatto in modo che, in breve tempo, una famiglia potesse prenderla. È bastato un post su Facebook, un giro di contatti e ora Dalia trascorrerà le feste in quel grande pacco di Natale chiamato casa.