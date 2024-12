Abbandono rifiuti a Porta Valle: oltre 250 multe grazie alle fototrappole

L'abbandono di rifiuti, ingombranti e non, fuori dai bidoni è un problema crescente. Decine le multe comminate solo negli ultimi weekend.

Sei sanzioni sono state elevate sabato scorso nella zona di Porta Valle, a ridosso del centro, grazie alle fototrappole. Nell’arco di tutto l’anno, le sanzioni supererebbero le 250.

"Per Porta Valle – spiega l’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei – sono state elevate sanzioni (da 50 a 160 euro l’una) a carico soprattutto di dimoranti che lavorano nei cantieri. Si tratta per lo più di stranieri che spesso non conoscono le regole della differenziata."

C’è un importante lavoro di indagine dal nucleo tutela e ambiente della polizia locale che ha portato a identificare e sanzionare molte persone. Le sanzioni non vogliono essere fini a se stesse, ma volte a ridurre il fenomeno dell’abbandono rifiuti in strada anche attraverso le informazioni fornite dagli stessi agenti a chi viene multato.

Da quanto risulta, sembrerebbe che il sabato o nel weekend ci sia la massima concentrazione di abbandoni e su questo si sta cercando di intervenire per migliorare la situazione.