Abbassa con forza un finestrino: scatta l’arresto

Sorpreso mentre tentava di abbassare con forza il vetro di una vettura in sosta, probabilmente per rovistare all’interno alla caccia di oggetti di valore: arrestato dai carabinieri, il giudice dispone la custodia cautelare in carcere. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Jesi i quali hanno proceduto all’arresto del giovane, un 30enne jesino già noto per furti e reati contro il patrimonio. In pieno giorno, lungo via Cesare Battisti, poco distante da viale Trieste stava tentando di abbassare con violenza il finestrino della portiera di un’automobile lasciata in sosta dal proprietario. Il 30enne jesino è stato arrestato per tentato furto aggravato e sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione. Il giudice del tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare della custodia in carcere. Ma non è tutto perché i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e della stazione di Chiaravalle hanno beccato due giovani che stavano tentando di rubare una bici in una zona periferica di Monsano alle porte di Jesi: via Breccia terza. I militari sono riusciti a beccarli, identificarli e denunciarli. Si tratta di due 27enni che dovranno rispondere di tentato furto aggravato.

sa.fe.