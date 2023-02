Abbattimento degli alberi, la giunta tira dritto

La giunta Fiordelmondo procede con la messa in sicurezza delle piante in città, dopo le recenti cadute di un tiglio al viale della Vittoria, di un pino in via San Giuseppe tra il giardino della scuola Garibaldi e un altro albero in via XX Luglio vicino alla scuola Monte Tabor. La consapevolezza dei rischi e la necessità di rendere sicura la città sta portando a diversi interventi tra cui le prove di carico di 20 tigli al viale della Vittoria e a breve si interverrà anche in via Mattia Capponi. "Occorre procedere – spiegano gli uffici - urgentemente ed è stato pertanto inserito all’interno del programma di interventi da eseguirsi in appalto ad evidenza pubblica il rifacimento di via Capponi comprensivo della manutenzione straordinaria del tratto di strada sollevato dalle radici di tre pinus pinea già strutturalmente compromesse. La rimozione delle radici potrebbe causare la caduta dei tre esemplari, già compromessi" di qui l’abbattimento delle tre alberature che dovrà effettuare il privato. Interventi di manutenzione straordinaria, con tanto di abbattimenti sono previsti anche nel giardino della residenza per anziani collegio Pergolesi in via San Marco. In particolare si prevede l’abbattimento di nove essenze arboree "per evitare rischi a danno della pubblica e privata incolumità". Ma l’opposizione va all’attacco: "Dalle prove di trazione effettuate nei giorni scorsi – rimarca JesiAmo - è stato accertato il buono stato di salute delle alberature poste lungo viale della Vittoria. Una bella notizia, quindi, che stride però con la trama di un verde pubblico, negli ultimi anni, mal curato narrata dall’attuale amministrazione. Se infatti è vero che il sindaco Fiordelmondo aveva parlato di un deficit di cura durato a lungo, è altrettanto vero che alla prima prova dei fatti la realtà, come sempre, ha avuto ragione rispetto alle parole. Gli investimenti per la cura ed il mantenimento del verde pubblico non sono mai veramente abbastanza e giustamente tutto è migliorabile. Va però ricordato come proprio l’Amministrazione Bacci abbia fortemente incrementato le risorse per il verde rispetto alla precedente gestione amministrativa, cercando di rendere Jesi una città che considera tutto il suo verde come un patrimonio vivo e centrale nell’ecosistema ambientale, sociale ed economico. Una pessima figura per la maggioranza tutta e per l’assessora Valeria Malappioni nello specifico, che a questo punto o riconosce l’errore e con esso anche i conseguenti meriti alla giunta Bacci o è in malafede e preferisce creare polemica attorno ad un tema, come quello dell’ambiente, tanto caro sulla carta alla sua compagine ma su cui ancora a livello concreto non si segnalano significative iniziative".

Sara Ferreri