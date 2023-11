Abbattuti 7 alberi con la motosega: torna l’incubo del killer delle piante

di Sara Ferreri

È tornato ancora a colpire il killer delle piante, motosega in pugno. Sette gli alberi, per lo più acacie abbattute tra via Aldo Moro e via La Malfa. Sarebbe accaduto all’alba di martedì, e poi di mercoledì, secondo i rumori avvertiti da alcuni residenti che però non hanno dato troppo peso alla circostanza pensando si trattasse di manutenzione. Abbattute e lasciate a terra sette acacie che non sembravano in buone condizioni di salute e in parte erano secche. Un modus operandi analogo a quello di altre ‘potature’ drastiche effettuate probabilmente dalla stessa mano nei mesi e negli anni scorsi sempre ai danni di piante malandate o comunque apparentemente secche. L’ultima volta il killer delle piante aveva colpito la scorsa estate.

Torna ancora il fenomeno che oltre dieci anni fa era diventato l’incubo di alcune zone nella parte alta della città. E proprio in questa zona tra via Paradiso e via Tolstoj a giugno scorso il killer aveva tagliato due piante: un albicocco e un visciolo. Nel caso del visciolo di via Paradiso si trattava di una zona dove il killer aveva già colpito almeno tre volte. E così anche in via Tolstoj dove anni fa era stata tagliata di netto una mimosa. Il 18 ottobre dello scorso anno, nel parco di via Gentile da Fabriano è stato trovato un albero secco il cui tronco era stato segato pericolosamente, per quasi tutta la larghezza ed era in bilico. Era il 3 maggio del 2011 quando un 27enne jesino disoccupato è stato arrestato dai carabinieri dopo giorni di indagini. Una ventina i colpi messi a segno in diverse zone della città e della Vallesina che gli erano stati attribuiti. Si aggirava nottetempo armato di seghetti in Vallesina falcidiando la vegetazione di giardini privati, parchi pubblici e agricoli. Il giovane era stato bloccato all’alba in un’area agricola fra Jesi e Moie dai carabinieri. Aveva tentato di nascondersi fra i rovi. Nella sua auto i militari avevano trovato tre seghe simili a quella impugnata dall’arrestato e un quaderno con un lungo elenco di luoghi.