Abbattuti cinque pini Proteste sui social

Abbattuti cinque pini di fianco alla chiesa Santa Maria degli Angeli ad Angeli di Rosora, a ridosso del fosso, i cittadini chiedono perchè e allora il parroco rassicura tutti sui social: "Sono stati tagliati quei bellissimi pini, impossibile non notarlo – scrive don Gianfranco Ceci -. Che dispiacere! Mi raccomando non date la colpa a me. Ci hanno costretti a tagliarli tutti, speravo di salvarne almeno uno, ma niente: i pini con la loro altezza sono stati ritenuti una minaccia alla linea ferroviaria. "Ho cercato di difendere le piante con una potatura qualche anno fa, ma non è bastato a salvarli. In più il pino in quanto pianta ad alto fusto non lo possiamo neanche ripiantare nel nostro giardino". "In concomitanza dei nostri lavori di ristrutturazione – spiega don Gianfranco al Carlino - abbiamo dovuto chiedere dei permessi alle ferrovie e loro ci hanno dettato delle prescrizioni esecutive perché siamo a ridosso della ferrovia, per la sicurezza durante i lavori e per il futuro. Tra queste anche l’abbattimento dei pini che avevano un’altezza che in caso di crollo avrebbero potuto toccare i fili dell’alta tensione ma anche quelli loro vicini".