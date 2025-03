"Abbiamo creato tanto, complimenti ai ragazzi per la reazione"

Lorenzo Bilò è il ritratto della soddisfazione: dopo le 4 reti immeritatamente subite a Fossombrone, il riscatto che, nel risultato, si voleva e si cercava: "Ha girato in maniera diversa nell’epilogo però per molti aspetti è un trend molto simile a quanto visto 7 giorni fa. Anche oggi la squadra ha creato almeno 6-7 occasioni nitide da rete poi, come spesso ci accade, nel momento di maggior pressione, quando si poteva concretizzare il 2-0 con una palla che ha danzato nei pressi della linea di porta, è arrivato il loro pareggio. Comunque abbiamo approcciato la ripresa in maniera importante e di nuovo c’è stato un gol evitabile. Devo fare però i complimenti ai ragazzi perché abbiamo avuto una straordinaria forza di reazione e sono tre punti davvero pesanti."

Il neo sono però le due marcature subite in maniera quasi analoga con altrettanti colpi di testa nella vostra area piccola: "Devo rivederli ma stona un po’ il tutto perché a mio avviso la squadra ha fatto una gran partita in fase di non possesso. 90 minuti coraggiosi nonostante sapevamo il valore dell’avversario. Siamo sempre andati in avanti, costantemente a pressare, a togliere il tempo a giocatori qualitativi come quelli dorici. Sicuramente questi gol sono uno spunto di riflessione e di lavoro."

Raparo quasi incredulo sul gol al 95’: "Diciamo che non è proprio nelle sue caratteristiche ma è un ragazzo straordinario. Ha avuto anche qualche problemino in settimana ma se ti fai trovare pronto poi ti arriva l’occasione giusta per una gioia grande."