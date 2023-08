"Abbiamo i permessi, sarà uno show"

"Abbiamo tutti i permessi in regola dopo aver rispettato fedelmente tutte le prescrizioni in materia di spettacolo pirotecnico per la Festa del Mare". Sono ben 13 quelle fissate dalla Commissione Territoriale Tecnica della prefettura in materia di esplosivi. Un iter da rispettare pedissequamente come conferma al Carlino l’assessore comunale con la delega dei Grandi Eventi, Angelo Eliantonio. Tra le più importanti anche quella di rispettare una distanza minima dai monumenti di pregio, come appunto gli archi Clementino e Traiano soprattutto: "I fuochi d’artificio saranno lanciati in aria da una distanza di 350 metri dall’arco di Traiano _ assicura Eliantonio _. Saranno caricati su una specie di piattaforma attigua a uno dei due angoli del molo Rizzo, quindi ben distanti da tutto. I rimorchiatori e gli altri natanti solitamente ormeggiati tra la banchina 2 e la 4 verranno spostati per l’occasione. Come da regolamento abbiamo comunicato l’intero programma anche alla Soprintendenza ai beni culturali delle Marche". Tra le prescrizioni anche quelle dell’obbligo di sparare in direzione del mare, di azzerare la presenza di persone sul molo al momento dello spettacolo nel raggio di 100 metri: "Il piano di sicurezza è stato pensato e verrà applicato con la massima attenzione _ rincara la dose l’assessore in quota Fratelli d’Italia che presiede la direzione artistica e tecnica dell’evento _. Sarà un grandissimo spettacolo, garantito dall’impresa famosa in tutta Italia per la Notte Rosa di Rimini. Qualcosa di mai visto prima e destinato a restare nella memoria di tutti. Per la prima volta nella storia i fuochi si faranno al Molo Rizzo per avvicinarli alla città. È stata una scelta che simbolicamente vuole avvicinare lo spettacolo ancor di più alla città e ai cittadini. Sarà uno show molto più dinamico e moderno e nei prossimi giorni, sempre collegate all’evento pirotecnico, lanceremo altre iniziative in città che coinvolgeranno altri quartieri oltre al centro". L’evento fissato in calendario tra due settimane esatte, il primo in città da quando la nuova giunta Silvetti si è insediata, a inizio giugno, sarà un banco di prova molto importante per l’amministrazione comunale. Uno step propedeutico ai prossimi appuntamenti, dalla Notte Bianca a metà ottobre fino al Natale e al Capodanno: "La sinergia che si sta mettendo in campo tra amministrazione e associazioni di categoria fornisce una spinta in più a questa manifestazione che torna con questa veste rinnovata, capace di richiamare l’attenzione su Ancona anche a livello regionale. Siamo certi che la grande partecipazione di pubblico sottolineerà nuova capacità della nostra città di essere attrattiva per tutte le Marche" conclude l’assessore Eliantonio.