"Abbiamo il 50% di consigliere"

La Lega Pro è la prima lega di calcio in Europa ad avere il 50% dei consiglieri donne. Con l’elezione di Roberta Nocelli, amministratore delegato dell’ Ancona, avvenuta lo scorso venerdì, su sei consiglieri del direttivo, tre risultano donne: Nocelli si è aggiunta ad Alessandra Bianchi, presidente del Padova, e a Patrizia Testa, n.1 della Pro Patria. Un primato significativo per la Serie C italiana, fa sapere la stessa Lega pro, "che crede, da sempre, alla parità di genere e conferma quale possa essere il valore di donne manager anche nello sport italiano". "Dobbiamo creare un dialogo tra tutti i club e i protagonisti del nostro calcio per migliorare e programmare il nostro futuro - sostiene il presidente Matteo Marani -. Non mi piace parlare di quote rosa, ma ritengo importante la concretezza e la sensibilità che il mondo femminile può trasferire al calcio. Sono felice di avere in squadra Alessandra, Patrizia e Roberta e sono orgoglioso del fatto che la Lega Pro italiana sia la prima in Europa ad avere tre donne nella propria governance".