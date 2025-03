"Abbiamo lavorato bene, il momento è difficile. Ne ho sentite tante, io difendo questi ragazzi"

"Veniamo da una settimana in cui abbiamo lavorato bene, ma siamo in un momento difficile, più difficile di quello del girone di andata, perché nel girone di ritorno i punti sono più pesanti". Queste le parole di Massimo Gadda nella consueta analisi della vigilia. Che prosegue così: "Però questo è il momento di avere sangue freddo e di non perdere la testa. Abbiamo una situazione ancora buona. Ne ho sentite tante, su questi ragazzi, ma li difendo fino alla fine. Perché abbiamo dato loro il compito di far rinascere l’Ancona, lo stanno facendo bene, stanno dando tutto. Poi non siamo esenti da critiche, però i ragazzi stanno facendo quello che è nelle loro possibilità. E chiedo a tutti l’ultimo sforzo per aiutarli ad arrivare sino in fondo. Abbiamo un gruppo giovane, che ha anche delle lacune di personalità e di carisma, che a volte si smarrisce, lo sappiamo e ne parliamo tra di noi. Però è una squadra che ha fatto bene quello che doveva fare ed è il momento di aiutarla, non di dare sentenze".

Una difesa forte, quella del mister, che al di là della brutta partita contro il Termoli ci tiene a sottolineare e a ribadire quanto di buono fatto da questo gruppo nella stagione della ripartenza da zero e tra tante difficoltà. Tutti uniti, insomma, per finire il meglio possibile questo campionato: "Se vogliamo migliorare la situazione dell’Ancona calcistica bisogna cambiare mentalità, cambiare tante cose. Non è una critica a nessuno. Bisogna migliorare tutto, sennò è dura. Ma questo non significa che io non accetti critiche, in quest’ultimo periodo non abbiamo fatto buone partite, ma i campionati sono così, sono fatti di momenti buoni e meno buoni. Però è il momento di aiutare questi ragazzi, sarà un finale di campionato in cui servirà tenere gli occhi ben aperti".

Sul derby al Tubaldi Gadda conclude: "Gioca Gianelli dal primo minuto, sta bene, ha qualità importanti, è un giocatore completo, gli diamo un po’ di continuità. In avanti giocano Belcastro e Martiniello. Quanto ai diffidati, non faremo calcoli pensando alla partita contro la Samb, per noi conta soprattutto la partita di Recanati. Troveremo un’avversaria complicata, sicuramente migliore di quello che dice la classifica, con un allenatore giovane, che ho visto in qualche intervista e mi è piaciuto molto. Il 4-1 di Fossombrone è bugiardo. Starà a noi fare una grande partita, andare a Recanati con coraggio e forza per cercare anche noi di rimettere in piedi la nostra situazione".

g. p.