"Abbiamo le motivazioni giuste. Per noi è la finale di Champions"

Sereno, determinato, pronto a guidare la battaglia per vincere la guerra: così il "generale" Boscaglia si presenta a quella che potrebbe essere l’ultima conferenza pre partita della stagione, per parlare della sfida alla Lucchese, ma soprattutto dell’Ancona.

"Quando in una partita di 90’ ti giochi tutto i rischi ci sono – analizza Boscaglia –. La troppa pressione, l’ansia che dobbiamo assolutamente eliminare, il fatto che ci possano essere episodi avversi. Ma ci stiamo arrivando molto bene. Sotto l’aspetto psicologico, fisico e tecnico. Sapendo di incontrare una squadra che proprio perché non ha nulla da perdere può giocare in grandissima libertà mentale. Dobbiamo aspettarci una partita in cui gli avversari possono mettere in campo quello che in altri contesti magari non gli riesce. Noi dalla nostra abbiamo le motivazioni, che saranno molto superiori alle loro".

E’ un’Ancona cambiata e cresciuta, nelle ultime quattro partite, da quando è arrivato Boscaglia. Un gruppo ritrovato nella fiducia: "La squadra è cresciuta soprattutto in convinzione e in fiducia – prosegue –. Quando sono arrivato ho detto ai ragazzi che credevo nelle loro possibilità. Avevano voglia di giocare, di palleggiare, costruire, fare le cose che normalmente rendono felici i giocatori in campo. La fiducia è determinante, i ragazzi sanno che devono fare le giocate rispetto a quello che abbiamo provato, ma sapendo che possono anche sbagliarle. Hanno la consapevolezza di essere ottimi giocatori che hanno anche l’opportunità di sbagliare. Devono sapere che dopo l’errore si continua a giocare. Ho trovato una squadra anche dal punto di vista mentale un po’ abbattuta, ma ha creduto subito in quello che doveva fare, sin dal primo momento. Una squadra che mi ha seguito tantissimo. Ho sensazioni assolutamente positive, pur rispettando la squadra avversaria, che ho seguito durante l’anno e che ha dei valori che dovremo cercare di limitare. Perché la nostra salvezza passa attraverso questa vittoria".

Sulle assenze certe e possibili nella Lucchese, Boscaglia è chiaro: "Bisogna affrontare la partita al 100% come abbiamo affrontato le altre quattro. Sappiamo che la nostra stagione passa attraverso questi 90’, non ci possiamo fare influenzare da presenze e assenze, dobbiamo lavorare sulle nostre motivazioni. L’abbiamo preparata come se fosse la finale di Champions League. Sapendo che di fronte c’è una squadra forte. Ma le nostre motivazioni devono prevalere sulle loro". Sul cambio di modulo conclude: "Si cambia perché si vedono delle cose, poi alla fine però in campo ci vanno i giocatori. Quindi i meriti li do a loro". Nessun orecchio al risultato di Fermo: "Dobbiamo fare la nostra partita".

