"Abbiamo perso, ricominciamo dalle assemblee provinciali"

L’analisi della sconfitta alle Regionali al centro della riunione di Segreteria del Partito Democratico delle Marche che si è svolta l’altra sera. Erano presenti, oltre alla segretaria regionale Chantal Bomprezzi, anche i cinque segretari provinciali: Rosetta Fulvi (Pesaro), Thomas Braconi (Ancona), Luca Piermartiri (Fermo), Angelo Sciapichetti (Macerata) e Francesco Ameli (Ascoli).

A proposito di Ancona, sarà l’ex sindaca del capoluogo marchigiano per due mandati, Valeria Mancinelli, la nuova capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale dopo aver ottenuto 8.050 preferenze alle urne, terza assoluta nel gradimento elettorale regionale dopo Paolo Calcinaro (9.311 ‘Marchigiani per Acquaroli’) e Francesca Pantaloni (8.407, Fratelli d’Italia).

Tornando alla segreteria Dem dell’altra sera "è stato un incontro franco, partecipato e costruttivo – si legge in una nota diffusa ieri dal Pd – Abbiamo riconosciuto con onestà l’esito del voto: abbiamo perso, e da questa consapevolezza dobbiamo ripartire. Non si riparte facendo finta di nulla, ma con coraggio, ascolto e condivisione".

La segretaria regionale Bomprezzi ha proposto, come primo atto congiunto del partito regionale con le federazioni provinciali, l’organizzazione di assemblee provinciali aperte, alla presenza della segretaria e del gruppo dirigente regionale. Un formato già adottato come primo atto politico pubblico subito dopo il congresso regionale del 2023 e che si è ritenuto utile riproporre.

"Crediamo in un partito che sappia mettersi in ascolto, che apra spazi di confronto veri, senza paura, per analizzare gli errori, valorizzare ciò che di buono è stato fatto e costruire insieme una nuova visione. Le assemblee vedranno naturalmente anche la partecipazione di Matteo Ricci, europarlamentare e nostro candidato Presidente".