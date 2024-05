"Abbiamo sofferto, ma alla fine siamo orgogliosi del risultato"

Primo step superato per i Portuali Dorica che, sabato al Del Conero, hanno battuto la Biagio Nazzaro per 2-1. Il risultato ha garantito, alla squadra di Stefano Ceccarelli, l’accesso alla finale di girone A di Promozione, sabato prossimo contro il Sant’Orso. È stato proprio il trainer dei Dockers, nel dopo partita, a descrivere le emozioni: "Siamo molto fieri di quanto fatto - le prime impressioni in sala stampa -. Con la Biagio abbiamo disputato un ottimo primo tempo". Una partenza a razzo, con la rete di De Marco dopo 90 secondi, e il bis servito da Giampaoletti, alle porte dell’intervallo. "Avevamo preparato bene la gara e siamo riusciti a costruire diverse occasioni, capitalizzandone due", ha raccontato Ceccarelli. Poi una ripresa tosta, con la Biagio alla ricerca di rientrare in gara dopo il gol flash di Severini: "Abbiamo un po’ sofferto. I nostri avversari, squadra forte e ben allenata, hanno aumentato l’intensità creando più di noi - l’ammissione di Ceccarelli -. È stata una partita tosta, difficile, ma lo sapevamo conoscendo il valore dei chiaravallesi. Specie con la superiorità numerica (dopo l’espulsione di Sartarelli, ndr), serviva più lucidità nel governare il possesso palla. Ma va bene così e siamo orgogliosi del risultato".

Peraltro maturato in uno stadio cambiato in settimana, dopo la decisione, per ragioni di ordine pubblico, di non giocare a Torrette. "Non ho condiviso molto questa modalità di cambiare il campo di riferimento ai playoff, come accaduto a Montefano e Chiesanuova, dopo il vantaggio di giocare in casa maturato in stagione. Non l’ho trovato corretto. Ma a quel punto sono stato io a voler giocare al Del Conero, nello stadio della nostra Ancona. Un premio per i ragazzi". Anche perché c’erano 900 persone, tra le quali diversi tifosi biancorossi: "Ci fa felici che ci abbiano seguito".

Sabato, salvo direttive differenti delle autorità competenti, la sfida contro i fanesi si giocherà alle 16.30 regolarmente al Giuliani. Ha salutato la post season, invece, la Biagio Nazzaro, dopo una lunga rincorsa che aveva permesso ai chiaravallesi di centrare i playoff da quinti: "Anzitutto complimenti Portuali per aver passato il turno. Resta il rammarico di aver preso gol all’inizio e, sapendo che avevamo a disposizione solo la vittoria, questo ha pesato. Ma la squadra ha disputato un’ottima ripresa, non riuscendo a pareggiare", la sintesi del pensiero dell’allenatore Sauro Trillini.

Giacomo Giampieri