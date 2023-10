"Abbiamo visto l’auto crivellata di colpi"

Erano le 9,30 di domenica quando un kamikaze è morto dopo essersi fatto esplodere nei pressi del ministero dell’Interno nella capitale turca Ankara dove c’era presente anche la famiglia di Senigallia Camerlengo: Marcello e Anna Maria erano andati ad assistere alla Prima Conferenza di Storia delle Religioni organizzata dall’Associazine Turca delle Religioni Comparate, tra i relatori c’era anche il figlio Nicola Maria.

Signor Marcello, vi siete accorti che qualcosa non andava?

"Già 24 ore prima si ‘respirava’ un’aria strana, come se facesse presagire che qualcosa di brutto sarebbe accaduto. Però come ogni volta pensi sia solo un’impressione, invece purtroppo era vero".

Eravate vicini al momento dell’attentato?

"No, ma abbiamo saputo poco dopo cos’era accaduto. Noi eravamo alla Conferenza di storia delle Religioni, mio figlio era uno dei relatori. Abbiamo avvertito del trambusto, abbiamo visto la polizia girare, ma non capivamo cosa fosse successo, poi, poco dopo lo abbiamo appreso dalla televisione".

Quando avete visto le immagini cosa avete pensato?

"Noi siamo abituati a un piccolo Comune, le distanze sono molto diverse, era come se fosse successo in un’altra città. Vedi le immagini, ascolti e ti sembra impossibile che sei nello stesso posto".

Il pensiero di amici e parenti, sarà andato subito a voi...

"Il telefono di mio figlio era pieno di messaggi, siamo in contatto anche con un Sottosegretario del Ministero che si è subito sincerato che non ci fosse accaduto nulla"

Qual è la cosa che vi ha colpito di più?

"Mentre rientravamo in hotel, abbiamo visto la macchina crivellata di colpi, passavano da parte a parte".

Sono stati aumentati i dispositivi di sicurezza?

"Domenica mattina siamo andati a messa, c’erano degli agenti in borghese che sorvegliavano. Dopo la funzione, ci siamo trattenuti per un pranzo insieme ad altre persone che fanno parte della comunità e anche lì siamo stati sorvegliati. C’era sicuramente più polizia, soprattutto nei luoghi di aggregazione, ma nelle persone non ho notato particolare timore o attenzione, sembravano tutto normale". Per il ritorno avete trovato problemi?

"No, tutto regolare. Rientreremo domani (oggi), come previsto con un volo Ankara – Instabul – Bologna. Non sembra ci sia alcun problema con i trasferimenti".

Dopo questa esperienza tornerete in Turchia?

"Sicuramente si. Noi non abbiamo avuto disagi, non eravamo nei pressi dell’attentato fortunatamente, ma quando accadono cose simili, si ha sempre il timore che dopo un’esplosione ce ne possa essere un’altra e nessuno può prevedere dove. Certo è che subito si sono attivati tutti i dispositivi di sicurezza, una sicurezza che abbiamo avvertito anche noi, ovunque siamo andati".