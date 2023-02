Hanno fatto discutere, recentemente, i regolamenti adottati da alcuni istituti scolastici che prevedono canoni da rispettare nella scelta dell’abbigliamento con cui recarsi a scuola. In Italia non esiste una legge che regolamenti l’abbigliamento di insegnanti e studenti; tuttavia ci sono capi da evitare in ambito scolastico. Nelle scuole pubbliche il grembiule viene utilizzato in particolare alla Scuola Primaria mentre dalla Scuola Media in poi non sono generalmente previste divise. Forse sarebbe importante introdurre una normativa nazionale che disciplini i criteri con cui scegliere l’abbigliamento da adottare a scuola e non lasciare all’autonomia dei singoli istituti tale compito. Potremmo dire, ad esempio, no agli abiti strappati, alle ciabatte, alle scollature pronunciate, alla pancia scoperta o alle mutande ben visibili. Negli Stati Uniti, all’interno delle scuole, vengono spesso applicate delle precise regole che riguardano l’abbigliamento. Ma è proprio per ribellarsi a quest’idea che una ragazza di 18 anni, Alexi Halket, ha organizzato qualcosa di particolare. Dopo essere stata richiamata dal preside per aver mostrato l’ombelico, la giovane ha organizzato, il giorno seguente, un vero e proprio evento per tutti i suoi compagni, ai quali ha chiesto di indossare un top simile al suo in modo da combattere per i diritti delle ragazze. Con questo suo gesto ha voluto dimostrare che il codice di abbigliamento imposto era assolutamente sessista. L’iniziativa, lanciata con un evento su Facebook, è stata chiamata "Crop Top Day".

Mays Ben Amor, IIIA