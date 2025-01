Abbocca al falso trading online. Individuati cinque truffatori

La Polizia denuncia cinque persone per truffa. Tutto è iniziato alcuni giorni fa, quando un uomo si è presentato all’ ufficio denunce del Commissariato per riferire che, tramite un post su Facebook, era venuto a conoscenza di un sito di trading on-line al quale poteva avere accesso cliccando su un semplice link.

Dopo aver fornito i propri dati: nome, cognome e numero di utenza cellulare, è stato contattato da un soggetto che proponeva del trading on-line. La vittima ha aderito versando un importo pari a 250 euro, ma non è stato il solo. Hanno fatto seguito altri bonifici, per una somma complessiva pari a 3000 euro.

In seguito è stato contattato da un altro presunto trader che ha proposto un investimento relativo alla Serie A di calcio, per una somma complessiva di 7mila euro. L’ importo complessivo è ulteriormente lievitato raggiungendo la cifra 15mila euro. Nei giorni successivi ha subito numerosi pressioni, anche al fine di trovare altri aderenti, da qui la necessità di rivolgersi al Commissariato. Le indagini hanno permesso di verificare che l’uomo era incappato in un sito di falso trading on-line. I falsi broker, cinque uomini italiani residenti in diverse città d’Italia, sono stati deferiti per truffa all’autorità giudiziaria.