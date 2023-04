Abbonamenti e biglietti: tutte le istruzioni per l’uso

La nuova stagione di prosa e danza del Teatro delle Muse è composta da quindici appuntamenti, di cui quattordici in abbonamento. In tutto sono previste quarantotto repliche. La campagna abbonamenti prenderà il via giovedì 27 aprile, e offrirà al pubblico una tripla possibilità: abbonarsi al teatro (dieci spettacoli), abbonarsi alla danza (quattro spettacoli) o abbonarsi a tutti gli appuntamenti (quattordici spettacoli). Dal 27 aprile al 20 maggio ci saranno le conferme con lo stesso posto e lo stesso turno, riservate agli abbonati della stagione appena conclusa. Dal 27 maggio al 3 giugno sarà la volta degli abbonamenti con cambio di posto eo di turno, possibilità sempre offerta agli abbonati della stagione 20222023. Dal 10 giugno invece si potranno sottoscrivere i nuovi abbonamenti (anche on line su www.vivaticket.com). Il 3 ottobre è invece il giorno in cui prenderà il via la vendita dei singoli biglietti. Da subito sono in vendita i biglietti dello spettacolo ‘Cabaret - The Musical" (1517 dicembre 2023), fuori abbonamento: da giovedì 27 a tariffa ridotta per tutti i possessori della Marche Teatro Card oro; on line su www.vivaticket.com, a tariffa intera. Per tutte le informazioni, le modalità e i prezzi è possibile contattare la biglietteria del Teatro delle Muse al numero 071 52525 o scrivere a [email protected] C’è poi il sito www.marcheteatro.it. La stagione è sostenuta dal Comune (assessorato alla cultura), Regione (assessorato alla cultura), Ministero della cultura, Camera di Commercio delle Marche.