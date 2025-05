Abbonamenti, fino al 6 giugno le conferme

La campagna abbonamenti per la nuova stagione lirica del Teatro delle Muse di Ancona è in corso. Fino a venerdì 6 giugno è prevista la riconferma da parte di chi è già abbonato, mentre lunedì 16 giugno prenderà il via la vendita dei nuovi abbonamenti. Martedì 1 luglio è invece il giorno in cui inizierà la vendita dei biglietti delle singole opere. Per informazioni: 0715252 e www.fondazionemuse.org. Il Ridotto delle Muse accoglierà come sempre le guide all’opera gratuite aperte alla città, la domenica precedente il debutto di ciascun titolo. Quindi il 5 ottobre (ore 11) guida all’opera per ‘Il Trovatore’, e domenica 30 novembre (ore 11) guida all’opera per ‘Il Barbiere di Siviglia’.