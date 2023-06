"Abbonamenti sosta per residenti, facciamoli anche inferiori a un anno"

Una mozione per attuare nuove modalità di abbonamento ai parcheggi sulle strisce blu di Fabriano. A presentarla il consigliere Danilo Silvi (Fratelli d’Italia) per chiedere un’inversione di rotta. "I cittadini – spiega Silvi - hanno diritto ad effettuare un abbonamento per parcheggiare sulle strisce blu di Fabriano, solo per il periodo di cui hanno effettivo bisogno, senza spreco di denaro. Ad oggi non è possibile pagare un abbonamento per un mese, due mesi o metà anno. O si pagano 12 mesi o nulla – sottolinea il consigliere Silvi – e ciò crea disagi a chi vuole abbonarsi ma per un tempo minore. Ad oggi è possibile effettuare solo un abbonamento annuale tra le altre cose aumentato". Per questo il consigliere di Fratelli d’Italia con la mozione protocollata in Comune impegna il sindaco Daniela Ghergo "ad attuare un cambio nella modalità di attivazione di un abbonamento per i parcheggi e di prevedere, oltre l’annuale, anche un abbonamento, mensile, bimestrale e semestrale". E sempre dall’opposizione incalca il consigliere Pino Pariano: "Considerato che con l’avvicinarsi della bella stagione e l’innalzamento delle temperature, aumenta la diffusione delle zanzare con la conseguenza non solo del fastidio e delle loro punture, ma anche della possibile trasmissione di malattie e virus pericolosi per la salute dell’uomo e degli animali, ho chiesto all’Amministrazione comunale di sapere se ha provveduto a calendarizzare le operazioni di disinfestazione. Operazioni da effettuare sia in città che nelle frazioni al fine di combattere la proliferazione delle zanzare".