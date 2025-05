Abi, prorogata sospensione mutui nelle Marche

L`Abi riferisce di aver diffuso una lettera circolare agli associati in cui segnala che è stata pubblicata, sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, la Delibera del Consiglio dei ministri con la quale, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 settembre 2024, sono estesi al territorio dei comuni di Camerano, di Camerata Picena, di Castelfidardo, di Loreto, di Offagna e di Osimo della provincia di Ancona, di Cartoceto, di Montefelcino e di San Costanzo della Provincia di Pesaro e Urbino, di Morrovalle, di Recanati della provincia di Macerata gli effetti della sospensione dei mutui prevista dall`Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile nel territorio della fascia costiera della Regione Marche in conseguenza dei medesimi eventi meteorologici.

Nell`Ordinanza della Protezione Civile, riporta un comunicato, si fa esplicito riferimento all`accordo sottoscritto da Abi, Protezione Civile e dalle Associazioni dei consumatori per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.