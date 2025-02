Abitazione e auto nel mirino dei ladri

Ladri in azione in via Cellini e nel quartiere di Vivere Verde. Un colpo è stato messo a segno martedì attorno alle 19. I malviventi hanno risalito la grondaia e hanno raggiunto il balcone della casa, poi hanno alzato la serranda e dopo, con l’ausilio di un piede di porco, hanno forzato l’infisso e sono entrati nell’appartamento alla ricerca di monili e contanti. Ad accorgersi del furto è stata la proprietaria che, una volta rientrata, ha trovato l’appartamento messo sotto sopra dai malviventi. Ignoti hanno rubato alcuni monili in oro e il bottino è in corso di quantificazione.

Nel mirino dei ladri sono finite due vetture in sosta in via Frescobaldi, dove ignoti sono andati alla ricerca di oggetti di valore e hanno rubato qualche spicciolo lasciato nel portaoggetti. In via Zampettini, sempre nel quartiere di Vivere Verde, sono invece entrati in un giardino ed hanno rubato un borsone da palestra. Ma sarebbero diverse le segnalazioni riguardo ad oggetti rubati nello stesso quartiere che era già stato preso di mira in più occasioni. Due settimane fa alcuni residenti di via Cellini avevano notato alcune persone che si erano introdotte, dopo aver saltato il cancello, nel giardino dell’abitazione vicina e si erano messi a gridare mettendo in fuga i malviventi.