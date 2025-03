Abodi lancia Fabriano. Una casa per la ritmica: "L’avevo promesso a Sofia Raffaeli"

Giampieri

Quattro soggetti in campo, Governo, Regione, Comune e Federazione Ginnastica d’Italia, e un’unica visione che viaggia su due strade potenzialmente percorribili: la riqualificazione del PalaCesari o la costruzione di una struttura della ritmica ex novo.

E un altro aggiornamento in tre settimane, per valutare quale delle soluzioni sia la migliore possibile per Fabriano, la sua stella mondiale Sofia Raffaeli e un movimento sportivo che permette alle Marche di essere conosciute anche fuori dai confini nazionali.

È emerso ieri, dopo la (nuova) visita del ministro per lo Sport Andrea Abodi, ricevuto all’Oratorio della Carità dal sindaco Daniela Ghergo, il governatore Francesco Acquaroli con l’assessore regionale allo Sport Chiara Biondi, il presidente del Coni Marche Fabio Luna e il neo presidente della Federginnastica Andrea Facci.

Abodi è arrivato nella città della carta nel primo pomeriggio. Una riunione con politici, tecnici e progettisti, per analizzare i programmi. Poi un puntuale aggiornamento: "L’avevamo promesso più di un anno fa a Sofia Raffaeli e le altre ragazze, quando sono venuto a Fabriano. E le promesse si mantengono, ma nel limite del possibile per mantenerle è bene non essere da soli. E il fatto che ci fossero tutti testimonia la volontà comune: adesso si tratta di vedere quali opzioni perseguire – ha spiegato il ministro –. Ci siamo dati un tempo di tre settimane per poi prendere una strada che possa consentire all’Accademia e alle atlete di vertice di avere una casa decorosa che possa consentire loro di fare di più e ancora meglio. Anche se meglio di così è difficile", in riferimento ai risultati strabilianti ottenuti da Raffaeli e company.

"Sottolineo – ha aggiunto – la passione con cui hanno sempre lavorato assieme alle allenatrici e agli staff, nonostante le difficoltà", specie nel fare attività in "luoghi che sono nati come eccellenza architettoniche, ma che nel tempo sono un po’ sfioriti come le margherite d’inverno. Adesso si tratta di recuperare. Che sia nel riqualificare ciò che c’è o nel fare qualcosa di nuovo: questo dipenderà dalle valutazioni di tutti gli attori in campo".

Il primo cittadino Ghergo, ringraziando il ministro e sottolineando la piena sinergia, ha parlato di importi importanti per realizzare le opere: "Bisogna decidere se riqualificare una struttura esistente e storica come il PalaCesari o se, invece, costruire una nuova casa dell’Accademia della ritmica", in un sito che sarebbe già stato individuato. La cifra si aggirerebbe "all’incirca tra 5 e 7 milioni di euro da investire per riqualificare o costruire ex novo", ha detto Ghergo. Nel caso in cui si privilegiasse la prima ipotesi, quella del restyling del Cesari, bisognerà dunque accelerare sul PalaGuerrieri, per avere almeno una struttura top nell’attesa dell’altro cantiere: "È iniziata la ricostruzione", ha detto Ghergo. E Abodi a ruota sul PalaGuerrieri: "Ci appelliamo al senso di responsabilità della ditta che deve fare i lavori, che è una ditta seria, e sono convinto comprenderà l’esigenza della comunità di vedere quest’opera realizzata.

C’è un po’ di ritardo, ma mi auguro che tutto si esaurisca entro la fine dell’anno". In chiusura le ragazzine della Ginnastica Fabriano, accompagnate dalla beniamina Sofia, hanno consegnato una targa al ministro con scritto "Fabriano capitale della ritmica mondiale". Raffaeli ne è la più grande ambasciatrice: "PalaCesari riqualificato o struttura nuova? – la risposta della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 –. Entrambe andrebbero bene. Al PalaCesari ci sono cresciuta e sono diventata quello che sono. Ma avere una nuova palestra significherebbe un nuovo inizio e potrebbe nascere qualcosa di unico".