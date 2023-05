Aborto, domani da tutta Italia

Manifestazione nazionale di Non Una di meno, domani, "per l’aborto sicuro, gratuito e libero". L’appuntamento è alle 14.30 in Largo Fiera della Pesca, dove è atteso l’arrivo di attiviste del movimento anche da altre regioni. "La scelta di manifestare nelle Marche – fa sapere Non Una di Meno – è perché nella regione c’è uno dei più alti tassi di obiezione di coscienza e, inoltre, in tre ospedali, Ancona, Jesi e Fermo, non viene effettuata l’interruzione volontaria di gravidanza". Da Largo Fiera della Pesca il corteo si muoverà verso via XXIX settembre per poi recarsi in piazza Cavour dove si alterneranno gli interventi dei rappresentanti.