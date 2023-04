Aborto, Mario Adinolfi contestato a Jesi: "Una pagina vergognosa"

Jesi (Ancona), 17 aprile 2023 – Mario Adinolfi arriva alla chiesa di San Niccolò di Jesi per la presentazione del suo libro "Contro l’aborto con le 17 regole per vivere felici": ad attenderlo, striscioni alla mano, una cinquantina di manifestanti e un cordone di polizia e carabinieri. Non sono mancati momenti di tensione nel tardo pomeriggio di sabato lungo corso Matteotti.

Mario Adinolfi contestato a Jesi

Nell’uscire dalla chiesa per la presentazione a cui ha partecipato anche il vescovo Gerardo Rocconi, l’esponente del Popolo della Famiglia è stato travolto da fischi, proteste e contestazioni arrivate dal collettivo transfemminista Colla, rappresentanti dei Centri sociali delle Marche e del centro sociale Tnt di Jesi che spiega: "Abbiamo ritenuto impensabile tacere di fronte a chi pretende di dettarci le regole per determinare come dobbiamo vivere e abitare i nostri corpi, per colpevolizzarci nelle nostre scelte, per continuare in una propaganda antiabortista che punta a minare dalle fondamenta la legge 194".

Fuori dalla chiesa anche il comandante dei carabinieri Elpidio Balsamo e il commissario Mario Sica i quali hanno invitato caldamente Adinolfi a non fermarsi a replicare ai manifestanti come invece stava facendo in piazza Pergolesi.

Lui poche ore dopo, lancia il video delle contestazioni e twitta: "A Jesi la sinistra, fomentata dalle parole di una consigliera regionale Pd (Manuela Bora, ndr), ha vissuto una pagina vergognosa della sua storia. Le foto di polizia e carabinieri che devono circondare una chiesa per permettere la presentazione di un libro dicono tutto".