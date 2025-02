Abusi etilici, minorenne perde i sensi in centro

Quattro soccorsi per abusi etilici. E’ stato un fine settimana da eccesso di alcolici quello appena trascorso dove a finire in ospedale è stata anche una minorenne. La giovanissima è stata soccorsa sabato notte in corso Garibaldi dalla Croce Gialla e l’intervento non è stato semplice perché nella zona dove è arrivata l’ambulanza si è creata apprensione e si è riempita di persone che cercavano di capire chi fosse la ragazzina che si era sentita male. Poco dopo è stato fatto un secondo intervento in corso Carlo Alberto, per un 50enne senza fissa dimora. Era ubriaco e dei passanti hanno dato l’allarme. Sul posto è arrivata anche la polizia. L’ambulanza della Croce Gialla lo ha portato in ospedale. A seguire il mezzo di soccorso è stato richiamato per tornare in centro dove un 18enne ha accusato un malore in strada dopo aver esagerato con il bere. Anche lì è andata la polizia. L’ultimo intervento è stato fatto in via Giordano Bruno, all’angolo con piazza Medaglie d’Oro. Un 35enne di origine senegalese, lo stesso che venerdì ha aggredito un carabiniere dandogli un morso, era in stato di agitazione per un abuso etilico e aveva avuto un litigio in strada con altre persone che poi si sono allontanate. La polizia lo ha trovato dentro un’automobile, dove era salito a bordo, trovandola aperta, per dormire. E’ stato chiamato il 118 e sul posto sono arrivate l’automedica e la Croce Gialla. E’ stato portato in ospedale dove ha creato problemi.