Abusi sulla figlia adottiva Lettera sotto al banco per raccontare le violenze Condannato un 55enne

di Marina Verdenelli

Era partito tutto da una lettera, lasciata sotto il banco di scuola, che alcune amichette avevano letto e consegnato alle insegnanti facendo scoprire una storia orribile. Tre sorelline, ancora minorenni, maltrattate dal padre adottivo. Una di loro avrebbero subito anche violenza sessuale. L’uomo, 55 anni, residente a Falconara, dovrà ora scontare una condanna a sei anni e mezzo di carcere, diventata definitiva l’8 marzo scorso (sentenza della Cassazione), per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. La polizia lo ha arrestato e portato a Montacuto nei giorni scorsi, eseguendo il provvedimento di carcerazione scaturito dopo la conclusione di tre gradi di giudizio. L’imputato ha affrontato tre processi, vedendo confermata da tre tribunali la condanna a sei anni e sei mesi di carcere. La vicenda, che scosse l’anconetano, emerse nel 2012, quando esplose il caso. In classe di una delle tre sorelline che frequentava già la scuola media, venne trovata la lettera sfogo della minorenne. L’adolescente aveva scritto cosa succedeva a casa, raccontando di un padre autoritario fino al punto che le impediva di andare alle gite scolastiche, alle feste degli amici, costringendola a frequentare solo la chiesa e i circoli ad essa legati. Tra le righe anche gli abusi sessuali subiti da lei e dalla sorella più grande anche se in fase di condanna solo su una delle tre figlie il reato è stato riconosciuto all’imputato. Non rapporti completi ma avvicinamenti del genitore che avrebbe preteso di essere toccato e di consumare sesso orale. L’insegnante che aveva letto quelle confessioni era inorridita e si era rivolta ai servizi sociali che avevano poi denunciato i fatti. Sentite le sorelline, una era una bambina e le altre due appena adolescenti, era emerso il resto del quadro familiare. La più piccola non ha subito violenze ma avrebbe assistito a quelle delle sorelle. Subito allontanate dall’abitazione dei genitori sono state affidate ad una casa famiglia. La mamma delle sorelline aveva raccontato, nel processo di primo grado, in aula, sentita come testimone, la vita familiare senza riferimenti alle accuse contestate. L’imputato ha sempre negato i fatti, parlando di una cospirazione tra le bambine che non erano abituate ad una educazione severa e quindi si sarebbero accordate e vendicate. Eppure, stando ai racconti delle bambine (due poi diventate maggiorenni), il padre le picchiava. Un giorno, una delle tre, per aver rubato un barattolo di cioccolata dal garage di una vicina di casa, è stata riempita di botte ed è andata a scuola con un orecchio gonfio. Ci sarebbero episodi anche in cui l’uomo faceva dormire le figlie fuori, in una veranda, come punizione. Ad una avrebbe anche ferito la guancia con un coltello. Stando sempre alle vittime sarebbero state costrette a tagliarsi i capelli corti, ad indossare vestiti brutti, lasciate senza cibo e se buttavano a terra un bicchiere dell’acqua erano botte. Schiaffi ma anche percosse con il mattarello e il cucchiaio di legno. L’orrore sarebbe andato avanti per undici anni.