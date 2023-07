Abusivi a Numana: diecimila euro di multe per la lotta all'abusivismo

Prosegue la lotta all’abusivismo commerciale. Gli agenti di Numana, guidati dal comandante Roberto Benigni, insieme ad un aliquota della territoriale della Guardia di Finanza e al Nas dei Carabinieri di Ancona, hanno emesso 7 verbali per un totale di 10mila euro di sanzioni e sequestrata merce per oltre duemila e 500 pezzi tra abbigliamento e bigiotteria e poi due verbali a venditori itineranti in violazione del regolamento comunale per mille euro e sequestrate decine di cassette di frutta e verdura che sono state subito confiscate e devolute alla Mensa del povero Ss. Annunziata di Ancona per fini sociali e caritatevoli. L’ordinanza sindacale parla chiaro e non solo per la spiaggia, il divieto vige anche in presenza di mercatini: "I prolungati stazionamenti con sacchi e borsoni sono causa dì continue frizioni con i residenti, gli operatori commerciali regolari e altre categorie produttive, nonché con la cittadinanza in genere. Il trasporto di sacchi o quant’altro, se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo o in aree limitrofe, deve essere considerato come atto finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante".