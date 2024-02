Abusivo vende pesce. Scatta una maxi multa

Vende pesce, ma lo fa senza licenza: maxi multa per un abusivo. È un tunisino di 60 anni, sorpreso dai poliziotti nei pressi di piazzale Loreto. Alla vista della volante, l’uomo ha tentato di nascondere una cassetta bianca sotto un’auto, mentre una donna si è allontana alla svelta. Così i poliziotti hanno fatto scattare il controllo. La donna ha riferito agli agenti che si trovava lì per acquistare pesce e conosceva l’uomo come ambulante. Inoltre, i poliziotti hanno notato che sul lato opposto dell’auto erano poggiate altre tre cassette di pesce. Il 60enne è stato multato per 5.165 euro, perché sprovvisto di qualsiasi titolo autorizzativo e sanitario per la vendita. L’altra sera verso le 20, invece, i poliziotti sono intervenuti in un esercizio commerciale di via Giordano Bruno per aiutare un uomo in difficoltà. Era entrato in serata chiedendo di poter usare il bagno, ma passata un’ora non era ancora uscito e non rispondeva. I poliziotti si sono accertati delle condizioni dell’uomo e lo hanno identificato: si trattava di un nigeriano di 38 anni. L’uomo ha avuto un malore a causa di abuso di sostanze alcoliche.