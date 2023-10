Abuso di droghe tra i giovani, raffica di sequestri della polizia

Droga stop: sequestrati oltre 50.48 grammi di sostanze stupefacenti ad Ancona. È questo un primo bilancio dei servizi di contrasto all’abuso di droghe tra i giovani disposti dal questore dorico, Cesare Capocasa, di concerto con il prefetto della città, Darco Pellos. Nel corso dell’ultimo mese, 24 le segnalazioni per uso personale e poco più di 50 grammi di droga sequestrata (50.48, per la precisione). Si tratterebbe per lo più di cannabis, particolarmente diffusa tra i ragazzi. I coinvolti, infatti sono quasi tutti giovani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, di diverse zone di Ancona. "È un fenomeno che attenta alla salute dei nostri giovani" dice il questore, che parla di "un presidio costante del territorio, nei luoghi di ritrovo, in parchi e piazze, per cercare di dissuadere con la nostra presenza e contrastare con la repressione lo spaccio su strada".

Nella tarda serata di due giorni fa, invece, inseguimento della polizia in centro per bloccare un 35enne romeno su cui pendeva un provvedimento di espulsione dal territorio italiano. A notarlo, sono stati gli occhi attenti degli agenti della questura di via Gervasoni. La volante l’ha intercettato in via Marsala. L’uomo, dallo scorso settembre, avrebbe dovuto trovarsi in Romania, dopo un rimpatrio dalla frontiera di Roma Fiumicino. Per 5 anni non sarebbe potuto tornare in Italia e invece era ancora qui. "La portiamo in questura per dei controlli", gli avrebbero detto i poliziotti. Non l’avessero mai fatto: il 35enne ha cominciato ad agitarsi e in un attimo se l’è svignata. Ma gli agenti l’hanno rincorso e bloccato, nonostante lui li continuasse a colpire dimenandosi. Arrestato, risulta ora indagato anche per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

n.m.