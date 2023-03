Abuso etilico a 14 anni, salvato in pieno centro dai sanitari del 118

Weekend di fuoco, quello appena trascorso. Anzi, weekend di alcool, sarebbe meglio dire. Raffica di malori al limite del coma etilico ad Ancona. Il primo soccorso di questo tipo è scattato in corso Carlo Alberto, al Piano, per una donna che ha alzato troppo il gomito e si mostrava troppo agitata in strada. Per trasportarla all’ospedale regionale di Torrette, i sanitari della Croce gialla, intervenuti pochi minuti dopo la chiamata di alcuni passanti al Nue (il Numero unico di emergenza 112), hanno dovuto faticare e neppure poco. Così, si è reso necessario l’intervento di supporto di una pattuglia dei Carabinieri. Attimi di panico, nella serata di due giorni fa, anche per un ragazzo, anche lui ubriaco, con un vistosissimo taglio in testa. Il capo sanguinante ha insospettito residenti e pedoni che hanno dunque allertato i soccorsi. Sul posto, a sirene spiegate, ancora una volta, un’ambulanza della Croce gialla di Ancona. Un abuso etilico che sarebbe la causa (o forse la conseguenza) di una rissa consumatasi proprio al Piano, sempre in corso Carlo Alberto, dove del ragazzo si sono presi cura i militi del 118. Abuso etilico pesante, invece, per un 14enne incosciente in varco Vittorio Emanuele II, nei pressi del teatro delle Muse, all’angolo con piazza della Repubblica, tra corso Garibaldi, via XXIX Settembre e via della Loggia. Vicino all’imbocco del porto antico, il ragazzino avrebbe deciso di trascorrere una serata in compagnia di amici, come avviene spesso nei fine settimana. Il minore si sarebbe lasciato andare un po’ troppo all’alcool, tanto che si è reso necessario prima l’intervento della Guardia di Finanza che passava di lì e poi dell’automedica, con l’ausilio di un mezzo della Croce gialla di Ancona. Il 14enne, trattato sul posto intorno alle 22, è rimasto incosciente fino a qualche ora dopo l’arrivo in ospedale in codice giallo avanzato. Di lui, si sono fatti carico i medici del pronto soccorso del nosocomio regionale di Torrette.

ni.mor.