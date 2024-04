Abuso etilico: minorenne soccorso

Si ubriaca alla vigilia dei 18 anni e poi accusa un malore. A dare l’allarme dell’abuso etilico sono stati gli amici del minorenne. E’ successo sabato, attorno a mezzanotte, lungo viale della Vittoria, davanti agli occhi di molti passanti. Protagonista un 17enne. Gli amici, dopo aver dato l’allarme, si sono allontanati. Il ragazzino è stato soccorso da una ambulanza della Croce Gialla. Poco dopo sono arrivati i familiari. Non era nulla di grave, è stato tranquillizzato e affidato ai genitori. Sempre sabato, sempre a mezzanotte, la polizia è intervenuta in piazza del Papa per una lite. Un vigilante aveva chiamato per un diverbio avuto con un cliente di un locale. L’addetto era stato chiamato da due fruitori dell’attività, che stavano bevendo seduti ai tavolini. Il cliente fastidioso voleva mandarli via per avere il loro posto e ha iniziato a provocarli. Il vigilante si è avvicinato per farlo calmare e smettere ma è stato aggredito. Il cliente, un 55enne italiano, ha però fornito un’altra versione al titolare del locale, dicendo che era stato il vigilante ad aggredirlo. Poi ha chiesto di andare in bagno ma una volta dentro la toilette ha chiamato il 112 dicendo che era stato sequestrato. Una volta uscito ha aggredito anche il titolare del locale poi ha chiesto di essere soccorso da una ambulanza.