Accademia d’arte lirica di Osimo: una stagione da Puccini a Spontini

Fucina di talenti e centro di produzione, l’Accademia d’arte lirica osimana è pronta ad aprire la stagione concertistica nel gioiello del teatro La Nuova Fenice. Stagione che tiene conto di alcuni avvenimenti come il centenario della morte di Giacomo Puccini, le celebrazioni per Gaspare Spontini e poi del repertorio dell’Opera buffa e di quella seria, del Belcanto, della grande stagione romantica degli autori che da Bellini a Verdi fino a Donizetti infiammano ancora gli animi degli spettatori. Ci sarà anche un momento dedicato ai canti popolari di quei Paesi da dove provengono i cantanti.

Sei gli appuntamenti: "Puccini 100 anni" domenica 21 gennaio, "Dal romanzo all’opera", domenica 18 febbraio, "Italiani a Parigi e a Berlino: Spontini 250 anni" domenica 3 marzo, "I canti della loro Terra" domenica 14 aprile, "Opera in scena" sabato 11 maggio e "Opera in concerto", sabato 25 maggio, quest’ultima dedicata ai donatori delle borse di studio del progetto "Adotta una voce".

Sono 13 i nuovi cantanti che si integrano con i 13 allievi che proseguono gli studi dallo scorso anno accademico. I giovani provengono da undici nazioni: Azerbaijan, Cina, Corea del Sud, Georgia, Giappone, Italia, Kazakhstan, Russia, Sri Lanka, Ungheria, Uzbekistan. L’Accademia è da sempre un centro di studi ambito grazie al lavoro scrupoloso portato avanti nel corso degli anni, fino a oggi, da illustri maestri. Non è stato scelto a caso il nome "Accademia day" per la giornata di lunedì scorso, tutta dedicata alla storica istituzione osimana. L’Accademia d’arte lirica, per l’apertura del suo 44esimo anno infatti, ha convocato i giovani solisti nella sala Vivarini del Comune per un incontro con le autorità comunali, il sindaco Simone Pugnaloni e l’assessore alla Cultura Mauro Pellegrini. Pietro Alessandrini, Vincenzo De Vivo e Venanzio Sorbini, rispettivamente presidente, direttore artistico e presidente onorario dell’Accademia, hanno accolto i nuovi iscritti, che hanno avuto modo di avere un primo approccio con la città che li ospita.

"Nel corso degli anni l’Accademia ha tenuto fede alla sua vocazione di ‘ponte’ tra locale e globale, tra Osimo, le Marche e il mondo. Dal 1979, anno di fondazione dell’istituzione, è stata anche un luogo di pace in cui far convivere le differenti nazionalità, culture e religioni. Come del resto avviene con la musica, che è una lingua di comunicazione universale – ha detto Alessandrini -. E’ importante il sostegno delle borse di studio sulle quali possono contare grazie alle generose donazioni che l’Accademia raccoglie nell’ambito del progetto ‘Adotta una voce’".

