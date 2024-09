Accademia d’Arte Lirica sul palco: stagione con sei appuntamenti

E’ tutto pronto per la nuova stagione concertistica che vede protagonisti i solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo.

Sei gli eventi previsti da dicembre a giugno nel cartellone presentato dal direttore artistico Vincenzo De Vivo.

Protagonisti saranno i giovani cantanti provenienti da 10 paesi e tre continenti, che hanno scelto l’istituzione marchigiana per perfezionare il proprio talento. Farà musica con loro un gruppo di autorevoli musicisti, pianisti e direttori d’orchestra.

I concerti in abbonamento partono domenica 15 dicembre con il tradizionale ‘Canto di Natale’, dedicato a Puccini e alle musiche tradizionali del periodo natalizio.

Seguirà, domenica 26 gennaio, ‘Romanticismi’ con arie, duetti d’opera, romanze da salotto e canzoni. Domenica 16 febbraio ‘Vasto teatro è il mondo’ offrirà una rassegna di scene d’opera tra Settecento e Ottocento. ‘Poeti all’Opera’, domenica 30 marzo, sarà dedicato a quelle figure letterarie protagoniste nel melodramma e nell’operetta dell’ottocento: da Boccaccio ad Andrea Chènier.

Domenica 13 aprile tornano ‘I canti della loro terra’, rassegna di canzoni popolari delle nazioni a cui appartengono i solisti dell’Accademia, per chiudere sabato 7 giugno con ‘Opera in concerto’, che proporrà intere scene tratte dai titoli più celebri del repertorio operistico.

Gli abbonamenti si potranno sottoscrivere alla biglietteria del Teatro La Nuova Fenice dal 7 al 20 ottobre e dal 14 al 15 dicembre (dalle ore 17 alle 20). L’abbonamento per sei concerti è di 50 euro, ridotto a 40 euro per soci Accademia, Abbonati AMAT e studenti. Il costo per il singolo concerto è di 10 euro.