"Accademia56", microfono aperto per aspiranti comici

All’Accademia56 di Ancona domani (ore 22) torna la sera ‘Open Mic’. La traduzione in italiano è ‘Microfono Aperto’, una forma di spettacolo di origine americana dove si lasciano, a chiunque voglia esibirsi, un microfono e cinque minuti per fare la propria esibizione comica e di stand up, anche su temi adatti ad un pubblico adulto.

Sarà il pubblico, come nelle migliori arene di gladiatori, a decidere se applaudirlo e lanciarlo verso una folgorante carriera o fargli capire che forse è meglio che torni a studiare. Un evento ideale per divertirsi e ‘interagire’, tra ‘risate e cattiveria’. Info e prenotazioni whatsapp 3927704328.